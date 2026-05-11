Championnat du monde de boules carrées Montée de la Bourgade Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

Championnat du monde de boules carrées

Montée de la Bourgade Haut-de-Cagnes Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le Championnat du monde de boules carrées est un événement incontournable, depuis 1980, à Cagnes-sur-Mer durant l’été, et se déroule dans une ambiance conviviale pour petits et grands.

.

Montée de la Bourgade Haut-de-Cagnes Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Square Boules World Championship

Since 1980, the World Square Boules Championship has been a not-to-be-missed event in Cagnes-sur-Mer during the summer, and takes place in a friendly atmosphere for young and old alike.

L’événement Championnat du monde de boules carrées Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur