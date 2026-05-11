Championnat du monde de boules carrées Montée de la Bourgade Cagnes-sur-Mer
Championnat du monde de boules carrées Montée de la Bourgade Cagnes-sur-Mer samedi 22 août 2026.
Cagnes-sur-Mer
Championnat du monde de boules carrées
Montée de la Bourgade Haut-de-Cagnes Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Le Championnat du monde de boules carrées est un événement incontournable, depuis 1980, à Cagnes-sur-Mer durant l’été, et se déroule dans une ambiance conviviale pour petits et grands.
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Montée de la Bourgade Haut-de-Cagnes Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Square Boules World Championship
Since 1980, the World Square Boules Championship has been a not-to-be-missed event in Cagnes-sur-Mer during the summer, and takes place in a friendly atmosphere for young and old alike.
L’événement Championnat du monde de boules carrées Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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