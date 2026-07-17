Visite de la Station d’épuration Aeris (06), STEP Aeris, Cagnes-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · STEP Aeris · Cagnes-sur-Mer
Informations pratiques
Visite de la Station d’épuration Aeris (06) Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 STEP Aeris Alpes-Maritimes
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Plongez au cœur de l’innovation environnementale en visitant la station d’épuration Aeris. Véritable sentinelle du littoral, cette installation traite chaque année les 10 millions de m3 d’eaux usées provenant de Cagnes-sur-Mer, Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup et Villeneuve-Loubet. Venez observer comment nos équipes, au service de 160 000 habitants, conjuguent haute technicité et respect du milieu marin pour garantir une qualité de rejet exemplaire. Une occasion unique de découvrir les solutions d’avenir, telles que la méthanisation, qui font d’Aeris un acteur majeur de la transition écologique sur notre territoire.
STEP Aeris 8 avenue de la gare, 06800 Cagnes-sur-mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/gi0ypw »}] Plongez au cœur de l’innovation environnementale en visitant la station d’épuration Aeris. Véritable sentinelle du littoral, cette installation traite chaque année les 10 millions de m3 d’eaux usées provenant de Cagnes-sur-Mer, Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup et Villeneuve-Loubet. Venez observer comment nos équipes, au service de 160 000 habitants, conjuguent haute technicité et respect du milieu marin pour garantir une qualité de rejet exemplaire. Une occasion unique de découvrir les solutions d’avenir, telles que la méthanisation, qui font d’Aeris un acteur majeur de la transition écologique sur notre territoire.
Plongez au cœur de l’innovation environnementale en visitant la station d’épuration Aeris. Véritable sentinelle du littoral, cette installation traite chaque année les 10 millions de m3 d’eaux usées…
©Veolia
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