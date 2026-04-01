Donation Joël Faivre-Chalon Place du Château Cagnes-sur-Mer
Donation Joël Faivre-Chalon Place du Château Cagnes-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.
Cagnes-sur-Mer
Donation Joël Faivre-Chalon
Place du Château Musée du Bijou Contemporain Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-09-19
Le musée du Bijou contemporain de la ville de Cagnes-sur-mer présente une exposition monographique consacrée à Joël Faivre-Chalon (1953-2020), bijoutier français de renom et figure incontournable du bijou contemporain.
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Place du Château Musée du Bijou Contemporain Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 73 14 42
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English : Donation by Joël Faivre-Chalon
The Contemporary Jewellery Museum in Cagnes-sur-Mer is hosting a monographic exhibition dedicated to Joël Faivre-Chalon (1953-2020), a renowned French jeweller and key figure in contemporary jewellery.
L’événement Donation Joël Faivre-Chalon Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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