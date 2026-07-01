Jardin Propriété Marro, 3 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer, Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Jardin Propriété Marro 19 et 20 septembre 3 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer Alpes-Maritimes

4 € l’entrée, gratuit pour les moins de 18 ans, 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Après un court diaporama sur l’historique du jardin, nous cheminerons dans la propriété, vous découvrirez ses topiaires, son système d’arrosage encestral, le battage de la faux et l’égrenage du maïs, la visite se terminera par les vendanges…

3 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer 3 avenue Germaine 06800 cagnes sur mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0964449595 http://www.proprietemaro.com [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 44 95 95 »}, {« type »: « email », « value »: « proprietemarro@gmail.com »}] Après un court diaporama et la découverte du jardin vous participerez aux vendanges si la maturation du raison le permet A proximité du train et des bus (50 à 200 m), à vélo (piste cyclable 50 m) et voiture parking rues proches

Après un court diaporama sur l’historique du jardin, nous cheminerons dans la propriété, vous découvrirez ses topiaires, son système d’arrosage encestral, le battage de la faux et l’égrenage du maïs,…

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