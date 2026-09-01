Les Nuits électro à Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers
vendredi 11 septembre 2026 · Espace des Saules · Coulanges-lès-Nevers
Informations pratiques
Coulanges-lès-Nevers
Les Nuits électro à Coulanges les Nevers
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Les Nuits Electro 2026 se dévoilent enfin ! Rendez vous les 11 et 12 septembre à l’Espace des Saules à Coulanges-lès-Nevers.
Le festival revient pour une 2ème édition organisée par la Gueulante.
Quelques artistes au programme Adixia, Fatal Bazooka, Noo, VTLN2, KARL PRT …
Vendredi 11 et samedi 12/09 Ouverture des accès à 18h / fermeture des accès à minuit (plus d’entrée à partir de cette heure) / fin du show à 2h.
Tarifs 25€ jour 1 / 20€ jour 2 / 35€ pass weekend / gratuit aux moins de 12 ans.
Billetterie en ligne sur shotgun. .
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté la.gueulante@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Nuits électro à Coulanges les Nevers
L’événement Les Nuits électro à Coulanges les Nevers Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cap Grand Nevers