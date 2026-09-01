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AGENDA · Coulanges-lès-Nevers

Les Nuits électro à Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers

vendredi 11 septembre 2026 · Espace des Saules · Coulanges-lès-Nevers

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace des Saules
Adresse
Allée Pierre de Coubertin
Ville
58660 Coulanges-lès-Nevers
Département
Nièvre
Tarif
20 20 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Coulanges-lès-Nevers

Les Nuits électro à Coulanges les Nevers

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Les Nuits Electro 2026 se dévoilent enfin ! Rendez vous les 11 et 12 septembre à l’Espace des Saules à Coulanges-lès-Nevers.
Le festival revient pour une 2ème édition organisée par la Gueulante.
Quelques artistes au programme Adixia, Fatal Bazooka, Noo, VTLN2, KARL PRT …
Vendredi 11 et samedi 12/09 Ouverture des accès à 18h / fermeture des accès à minuit (plus d’entrée à partir de cette heure) / fin du show à 2h.
Tarifs 25€ jour 1 / 20€ jour 2 / 35€ pass weekend / gratuit aux moins de 12 ans.
Billetterie en ligne sur shotgun.   .

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   la.gueulante@outlook.fr

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English : Les Nuits électro à Coulanges les Nevers

L’événement Les Nuits électro à Coulanges les Nevers Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cap Grand Nevers

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