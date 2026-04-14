Les objets vous racontent…l’histoire de la Caverne du Dragon, La caverne du dragon, musée du chemin des dames, Oulches-la-Vallée-Foulon

Les objets vous racontent…l’histoire de la Caverne du Dragon Samedi 23 mai, 20h00 La caverne du dragon, musée du chemin des dames Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Témoins silencieux des combats et de la vie souterraine, les objets abandonnés par les soldats de la Grande Guerre constituent l’âme de la Caverne. Nous vous invitons à une déambulation thématique pour découvrir le destin de ces hommes à travers les vestiges qu’ils nous ont légués.

La caverne du dragon, musée du chemin des dames Chemin des Dames RD 18 CD, Oulches-la-Vallée-Foulon, Aisne, Hauts-de-France Oulches-la-Vallée-Foulon 02860 Aisne Hauts-de-France 03 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 25 14 18 »}, {« type »: « email », « value »: « caverne@aisne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chemindesdames.fr »}] https://billetterie.chemindesdames.fr Au cœur du Chemin des Dames, lieu hautement stratégique de la Première Guerre mondiale, venez découvrir, 15 mètres sous terre, cette ancienne carrière de pierre que les soldats de la Première Guerre mondiale ont occupée et aménagée en caserne souterraine sous les premières lignes du front. Lieu de vie et de mort attesté par la présence d’une chapelle, d’un ancien cimetière ainsi que de nombreuses traces sculptées ou inscrites au noir de fumée, la Caverne du Dragon, Musée du Chemin des Dames, évoque aujourd’hui, au moyen d’un équipement scénographique moderne, l’histoire de ce lieu prestigieux et la vie quotidienne des soldats durant la Grande Guerre.

Témoins silencieux des combats et de la vie souterraine, les objets abandonnés par les soldats de la Grande Guerre constituent l’âme de la Caverne. Nous vous invitons à une déambulation thématique le…

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