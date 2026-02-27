Oulches-la-Vallée-Foulon

Nuit des Musées 2026 à la Caverne du Dragon

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez vivre la Nuit des Musées sur le Chemin des Dames !

Les objets vous racontent…l’histoire de la Caverne du Dragon tel est le nom de cette visite guidée de la Caverne du Dragon illustrée par des objets et vestiges retrouvés dans la Caverne. Que racontent encore les vestiges sur le passage des soldats de la Grande Guerre ? Nous vous invitons à la Nuit des musées pour le découvrir !

RV à 20h à la Caverne du Dragon ! (réservation impérative durée 1h30) .

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience Museum Night on the Chemin des Dames!

L’événement Nuit des Musées 2026 à la Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Pays de Laon