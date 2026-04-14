Les oeuvres en roue libre, Ferme Les Cabas, Sabaillan

Les oeuvres en roue libre Dimanche 10 mai, 10h30 Ferme Les Cabas Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Les œuvres en roue libre – Balade artistique entre Sabaillan et St Elix d’Astarac

Tout au long de l’année, le Pays Portes de Gascogne invite habitants et visiteurs à (re)découvrir les Itinéraires Artistiques du territoire grâce aux balades à vélo culturelles “Les œuvres en roue libre”. Guidés par la médiatrice culturelle du Pays Portes de Gascogne, ces rendez vous proposent une immersion sensible dans les paysages du Gers, rythmée par des pauses artistiques et des temps d’échange.

Le dimanche 10 mai 2026, une balade vous emmènera pour une boucle inédite entre Sabaillan et St-Elix d’Astarac, mêlant art contemporain, nature et mobilité douce.

A cette occasion la ferme Les Cabas vous ouvre ses portes toute la matinée !

Cette journée a été organisé avec la ferme Les Cabas, l’Office de tourisme du Savès, le club cyclo de Samatan.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de Mai à vélo.

Au programme de la journée

• 10h30 : Récolte des fraises

• 11h : Visite de l’exploitation agricole

• 12h – 14h : Pique-nique / repas sur réservation (entre 12 et 15€)

• 14h : Balade vélo Ferme Les Cabas – œuvre Kazé à Saint Élix d’Astarac + goûter offert

Informations pratiques :

• Balade gratuite

• Sur inscription auprès de la ferme Les Cabas (places limitées) : 06 83 58 50 21 / s.magnoac@gmail.com

• Distance : 25 km

• Possibilité de louer un Vélo à Assistance Electrique à la ferme Les Cabas à Sabaillan : sur réservation, tarif location vélo : 18€.

• Tarif réservation pique-nique : 12€ / 15€

Ferme Les Cabas chemin des boulbènes sabaillan Sabaillan 32420 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0683585021 »}, {« type »: « email », « value »: « s.magnoac@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:s.magnoac@gmail.com »}]

Balade artistique à vélo entre Sabaillan et Saint-Élix-d’Astarac, entre paysages du Gers et découverte d’une œuvre contemporaine, guidée et accessible à tous.

Isabelle Souriment