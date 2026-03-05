LES OFFS DE L’ESPACE VIN Saint-Chinian

LES OFFS DE L’ESPACE VIN

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-27

Les Offs de l’Espace Vin

Un vendredi sur deux, Roxane et Sylvain ouvrent leur table de dégustation.

Au programme

Dégustation technique aux côtés de notre équipe et des professionnels de la restauration.

Avant-première Présentation de nouveaux millésimes, nouvelles cuvées ou cuvées mystères .

Le 13 mars Spécial St Patrick avec la Brasserie Bra 16 en invitée

Le 27 mars Avec le Domaine Terre2Frères

Réservation recommandée .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

English :

Espace Vin Offs

Every other Friday, Roxane and Sylvain open their tasting table.

On the program:

Technical tasting alongside our team and restaurant professionals.

Preview: Presentation of new vintages, new cuvées or mystery cuvées.

