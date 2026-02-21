Les oiseaux au lac des Minimes Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux au lac des Minimes

mardi 17 mars 2026.

Rendez-vous au Lac des Minimes. Un plan vous sera envoyé une semaine avant.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Sortie]

Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce lac en cette saison lors d’une sortie matinale. Venez avec vos jumelles.
Le mardi 17 mars 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
