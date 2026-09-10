« les Oiseaux de notre commune »Exposition « Un air d’autrefois », Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées

Informations pratiques

« les Oiseaux de notre commune »Exposition « Un air d’autrefois » 19 et 20 septembre Chapelle Sainte Catherine Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition aimablement prêtée par le PIDO, recense les oiseaux observés sur notre commune. Elle présente les oiseaux photographiés selon leur secteur ou milieu de vie.

Chapelle Sainte Catherine allée Ste Catherine 69640 Jarnioux Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création le 10 mai 1335 d’une institution : la Prébende de Jarnioux.

Cette exposition aimablement prêtée par le PIDO, recense les oiseaux observés sur notre commune. Elle présente les oiseaux photographiés selon leur secteur ou milieu de vie.

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