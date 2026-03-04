Les Oiseaux des jardins à Fontaine-sur-Somme

Place Jeanne de Fontaine Fontaine-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

[Sortie nature]

Leur chant berce nos journées dès le retour des beaux jours, mais souvent, il est difficile de savoir quelle mélodie appartient à quel oiseau. Rejoignez l’association Picardie Nature pour une matinée d’apprentissage des chants de ces petits volatiles qui animent notre quotidien.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-oiseaux-des-jardins-a-fontaine-sur-somme/

Place Jeanne de Fontaine Fontaine-sur-Somme 80510 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Their song lulls our days as soon as the warm weather returns, but it’s often difficult to know which melody belongs to which bird. Join the Picardie Nature association for a morning of learning the songs of these small birds that enliven our daily lives.

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-oiseaux-des-jardins-a-fontaine-sur-somme/

L’événement Les Oiseaux des jardins à Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme a été mis à jour le 2026-03-04 par Baie de Somme 3 Vallées