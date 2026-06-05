Les oiseaux des rivières et NaturaList à Vergigny Vergigny jeudi 2 juillet 2026.

Vergigny

Les oiseaux des rivières et NaturaList à Vergigny

Vergigny Vergigny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:30:00

fin : 2026-07-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre du fonds de développement de la vie associative , venez vous initier ou vous perfectionner dans la saisie des observations sur smartphone grâce à l’application NaturaList. Ici, les oiseaux des rivières et de la ripisylve seront à l’honneur.

RDV à 9 h 30 à Vergigny. Lieu exact de RDV précisé après inscription via sabine.mongeot@lpo.fr ou au 06 11 90 30 70. Retour prévu pour midi. .

Vergigny Vergigny 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 90 30 70 sabine.mongeot@lpo.fr

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English : Les oiseaux des rivières et NaturaList à Vergigny

L’événement Les oiseaux des rivières et NaturaList à Vergigny Vergigny a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)