Les oiseaux des Rochers de la Houle, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Omer
Les oiseaux des Rochers de la Houle, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Omer mercredi 13 mai 2026.
Les oiseaux des Rochers de la Houle Mercredi 13 mai, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00
Sur les rochers surplombant Clécy, emmène tes jumelles et viens découvrir les oiseaux qui s’y cachent !
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
Tout public (dès 6 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr
(2km/2h)- Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SAINT-OMER Saint-Omer 14220 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@cpievdo.fr »}]
Sur les rochers surplombant Clécy, emmène tes jumelles et viens découvrir les oiseaux qui s’y cachent ! En partenariat avec le conseil départemental du Calvados. Tout public (dès 6 ans), sur ré…
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