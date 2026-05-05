Les oiseaux des Rochers de la Houle, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Omer

Les oiseaux des Rochers de la Houle Mercredi 13 mai, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Sur les rochers surplombant Clécy, emmène tes jumelles et viens découvrir les oiseaux qui s’y cachent !

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Tout public (dès 6 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(2km/2h)- Niveau 1

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Sur les rochers surplombant Clécy, emmène tes jumelles et viens découvrir les oiseaux qui s’y cachent ! En partenariat avec le conseil départemental du Calvados. Tout public (dès 6 ans), sur ré…