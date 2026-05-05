Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, MOULIN A CAFE, SAINT-OMER

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Vendredi 15 mai, 17h30 MOULIN A CAFE Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T17:30:00+02:00 – 2026-05-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T17:30:00+02:00 – 2026-05-15T20:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/128003

MOULIN A CAFE PLACE DU MARECHAL FOCH SAINT-OMER 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fardoux.gil@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://assocyclotourisme.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/128003 »}]

Organisation : ASSO CYCLOTOURISME ST OMER Mai à vélo