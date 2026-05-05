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Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, MOULIN A CAFE, SAINT-OMER

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, MOULIN A CAFE, SAINT-OMER

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, MOULIN A CAFE, SAINT-OMER vendredi 15 mai 2026.

Lieu : MOULIN A CAFE

Adresse : PLACE DU MARECHAL FOCH

Ville : 62500 SAINT-OMER

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Vendredi 15 mai, 17h30 MOULIN A CAFE Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T17:30:00+02:00 – 2026-05-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T17:30:00+02:00 – 2026-05-15T20:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/128003

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Organisation : ASSO CYCLOTOURISME ST OMER Mai à vélo

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