Visite : La classe, l’oeuvre !, Musée Sandelin, Saint-Omer

Visite : La classe, l’oeuvre ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées et dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! », les élèves du territoire se font passeurs de culture et médiateurs d’un soir pour les visiteurs ! Pour cette édition 2026, les écoles Frida Khalo, Notre-Dame-Sainte-Marie et Saint-Bertin de Saint-Omer, l’école du Centre de Longuenesse et l’IME de Fruges vous invitent à la restitution de leurs travaux réalisés autour des collections du musée. L’occasion de redécouvrir certaines œuvres sous un angle différent !

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Les trois parcours du musée offrent une diversité de collections : le parcours médiéval présente des sculptures, mosaïques, armes et chefs-d’oeuvre d’orfèvrerie comme le pied de croix de Saint-Bertin. Le parcours beaux-arts présente chefs-d’oeuvre de la peinture d’Europe du Nord (de Keyser, Ter Borsch) et française (Greuze, Girodet, Nattier, Boilly) ainsi que des salons classés et meublés dans le goût du XVIIIe siècle. Le parcours céramique présente des productions de faïenceries européennes (Delft, Rouen) et des porcelaines d’Asie (Chine, Japon).

À l’occasion de la Nuit européenne des musées et dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! », les élèves du territoire se font passeurs de culture et médiateurs d’un soir pour les visiteurs…

©musée Sandelin