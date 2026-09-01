Informations pratiques

Haselbourg

Les Oiseaux

Bibliothèque 35 rue Principale Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Animation autour des oiseaux. Dès 6 ans. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public

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Bibliothèque 35 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 03 22 53 biblio.has@orange.fr

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English :

Bird-themed activity. Ages 6 and up. As part of Sustainable Development Goals Week.

L’événement Les Oiseaux Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG