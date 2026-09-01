Les Oiseaux Haselbourg
dimanche 20 septembre 2026 · Haselbourg
Informations pratiques
Haselbourg
Les Oiseaux
Bibliothèque 35 rue Principale Haselbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Animation autour des oiseaux. Dès 6 ans. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public
0 .
Bibliothèque 35 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 03 22 53 biblio.has@orange.fr
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English :
Bird-themed activity. Ages 6 and up. As part of Sustainable Development Goals Week.
L’événement Les Oiseaux Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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