Projection chevêchette et chouettes! Salle des Fêtes Haselbourg
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Haselbourg
Informations pratiques
Haselbourg
Projection chevêchette et chouettes!
Salle des Fêtes Route de Hellert Haselbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Projection, échanges et sensibilisation autour de la chevêchette, la plus petite chouette d’Europe, présente dans les forêts locales. 2 espèces à préserver pour agir en faveur de la biodiversité. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public
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Salle des Fêtes Route de Hellert Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40
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English :
Film screening, discussions, and outreach focused on the pygmy owl, Europe’s smallest owl, found in local forests. Two species to protect in support of biodiversity. As part of Sustainable Development Goals Week.
L’événement Projection chevêchette et chouettes! Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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