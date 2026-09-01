Projection chevêchette et chouettes! Salle des Fêtes Haselbourg

Informations pratiques

Haselbourg

Projection chevêchette et chouettes!

Salle des Fêtes Route de Hellert Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Projection, échanges et sensibilisation autour de la chevêchette, la plus petite chouette d’Europe, présente dans les forêts locales. 2 espèces à préserver pour agir en faveur de la biodiversité. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public

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Salle des Fêtes Route de Hellert Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40

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English :

Film screening, discussions, and outreach focused on the pygmy owl, Europe’s smallest owl, found in local forests. Two species to protect in support of biodiversity. As part of Sustainable Development Goals Week.

L’événement Projection chevêchette et chouettes! Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG