Les oiseaux migrateurs Bourgon
Les oiseaux migrateurs Bourgon samedi 29 août 2026.
Bourgon
Les oiseaux migrateurs
Bourgon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 11:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Assister au spectacle foisonnant de la migration des oiseaux lors de leur halte sur ce site privilégié.
Assister au spectacle foisonnant de la migration des oiseaux lors de leur halte sur ce site privilégié. .
Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Witness the rich spectacle of bird migration as they stop off at this privileged site.
L’événement Les oiseaux migrateurs Bourgon a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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