Bourgon

Les oiseaux migrateurs

Bourgon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 11:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Assister au spectacle foisonnant de la migration des oiseaux lors de leur halte sur ce site privilégié.

Assister au spectacle foisonnant de la migration des oiseaux lors de leur halte sur ce site privilégié. .

Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Witness the rich spectacle of bird migration as they stop off at this privileged site.

L’événement Les oiseaux migrateurs Bourgon a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME