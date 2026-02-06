Les oiseaux, reconnaissance et chants Grandpré

Les oiseaux, reconnaissance et chants

Parking du gymnase Grandpré Ardennes

Sortie découverte des oiseaux communs de Boult-aux-Bois, critères d’identification visuels et sonores. RDV sur le parking de l’ancienne sablière Sortie gratuite

Parking du gymnase Grandpré 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Discover the common birds of Boult-aux-Bois, visual and audio identification criteria. RDV at the old sandpit parking lot Free outing

