Les oiseaux, reconnaissance et chants Grandpré

Les oiseaux, reconnaissance et chants
Parking du gymnase Grandpré Ardennes
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Sortie découverte des oiseaux communs de Boult-aux-Bois, critères d’identification visuels et sonores. RDV sur le parking de l’ancienne sablière Sortie gratuite
Parking du gymnase Grandpré 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Discover the common birds of Boult-aux-Bois, visual and audio identification criteria. RDV at the old sandpit parking lot Free outing
