Les organistes ouvrent les portes Église Saint-Martin Pons

Informations pratiques

Pons

Les organistes ouvrent les portes

Église Saint-Martin Place Saint-Martin Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les organistes ouvrent les portes à partir de 15H pour découvrir l’orgue de l’église Saint-Martin.

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Église Saint-Martin Place Saint-Martin Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46

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English :

The organists will open the doors starting at 3:00 p.m. so visitors can explore the organ at Saint-Martin Church.

L’événement Les organistes ouvrent les portes Pons a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge