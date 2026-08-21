Les organistes ouvrent les portes Église Saint-Martin Pons
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Pons
Informations pratiques
Pons
Les organistes ouvrent les portes
Église Saint-Martin Place Saint-Martin Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les organistes ouvrent les portes à partir de 15H pour découvrir l’orgue de l’église Saint-Martin.
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Église Saint-Martin Place Saint-Martin Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46
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English :
The organists will open the doors starting at 3:00 p.m. so visitors can explore the organ at Saint-Martin Church.
L’événement Les organistes ouvrent les portes Pons a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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