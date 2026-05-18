Ahuillé

Les papillons

Ahuillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Légèreté, couleurs variés, détail des motifs… Les papillons ne manquent pas d’atouts pour s’initier à l’approche naturaliste.

Légèreté, couleurs variés, détail des motifs… Les papillons ne manquent pas d’atouts pour s’initier à l’approche naturaliste. .

Ahuillé 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lightness, varied colors, detailed patterns… Butterflies are a great way to learn about nature.

L’événement Les papillons Ahuillé a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME