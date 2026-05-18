Les papillons Ahuillé
Les papillons Ahuillé mercredi 22 juillet 2026.
Ahuillé
Les papillons
Ahuillé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Légèreté, couleurs variés, détail des motifs… Les papillons ne manquent pas d’atouts pour s’initier à l’approche naturaliste.
Légèreté, couleurs variés, détail des motifs… Les papillons ne manquent pas d’atouts pour s’initier à l’approche naturaliste. .
Ahuillé 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Lightness, varied colors, detailed patterns… Butterflies are a great way to learn about nature.
L’événement Les papillons Ahuillé a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME