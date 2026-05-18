Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les papillons Ahuillé

Les papillons Ahuillé mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 53940 Ahuillé

Département : Mayenne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ahuillé

Les papillons

Ahuillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Légèreté, couleurs variés, détail des motifs… Les papillons ne manquent pas d’atouts pour s’initier à l’approche naturaliste.
Légèreté, couleurs variés, détail des motifs… Les papillons ne manquent pas d’atouts pour s’initier à l’approche naturaliste.   .

Ahuillé 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50  environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lightness, varied colors, detailed patterns… Butterflies are a great way to learn about nature.

L’événement Les papillons Ahuillé a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME