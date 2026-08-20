Les Parlottes : Mémoire de La Guerche avec les anciens pompiers (JEP), Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

Les Parlottes : Mémoire de La Guerche avec les anciens pompiers (JEP) 19 et 20 septembre Centre Culturel La Salorge Ille-et-Vilaine

• Durée 1h30 – Tout public

• Gratuit ; Sur inscription (jauge limitée).

• Réservations auprès de la Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et en lien avec l’exposition photographique « Pompiers, un autre regard », la Médiathèque La Salorge vous invite à un moment de convivialité et de transmission orale.

Au cours de ces « Parlottes », les anciens sapeurs-pompiers de La Guerche-de-Bretagne prennent la parole pour raconter la mémoire de notre commune :

• Échanges et récits d’interventions marquantes ;

• Anecdotes et histoires du centre de secours d’autrefois ;

• Présentation et décryptage de photographies et documents d’époque en direct avec le public.

Un rendez-vous chaleureux au cœur du patrimoine humain guerchais.

Centre Culturel La Salorge 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299962220 http://www.laguerchedebretagne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 96 22 20 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@laguerchedebretagne.fr »}] Médiathèque Place Charles de Gaulle

Un moment de convivialité et de transmission orale

©Pompiers de la Guerche-de-Bretagne – 1987