Les Parlottes Mémoire de La Guerche (JEP) Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne
dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
La Guerche-de-Bretagne
Les Parlottes Mémoire de La Guerche (JEP)
Place Charles de Gaulle La Salorge La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-26
La Médiathèque La Salorge organise deux rendez-vous Parlottes dédiés à la mémoire collective et à l’histoire des pompiers guerchais
– Dimanche 20 septembre (10h30-12h00)
– Samedi 26 septembre (10h30-12h00)
Informations pratiques
Dates Dimanche 20 septembre (10h30) et Samedi 26 septembre 2026 (10h30)
Lieu Centre culturel La Salorge
Tarif Gratuit
Modalités Sur inscription au 02 99 96 22 20 / mediatheque@laguerchedebretagne.fr .
Place Charles de Gaulle La Salorge La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09
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English :
L’événement Les Parlottes Mémoire de La Guerche (JEP) La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT VITRE
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