dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

La Guerche-de-Bretagne

Les Parlottes Mémoire de La Guerche (JEP)

Place Charles de Gaulle La Salorge La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-09-26

La Médiathèque La Salorge organise deux rendez-vous Parlottes dédiés à la mémoire collective et à l’histoire des pompiers guerchais

– Dimanche 20 septembre (10h30-12h00)

– Samedi 26 septembre (10h30-12h00)

Informations pratiques

Dates Dimanche 20 septembre (10h30) et Samedi 26 septembre 2026 (10h30)

Lieu Centre culturel La Salorge

Tarif Gratuit

Modalités Sur inscription au 02 99 96 22 20 / mediatheque@laguerchedebretagne.fr .

Place Charles de Gaulle La Salorge La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09

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English :

L’événement Les Parlottes Mémoire de La Guerche (JEP) La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT VITRE