LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES Rasiguères
LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES Rasiguères jeudi 11 juin 2026.
Rasiguères
LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES
5 Avenue de Caramany Rasiguères Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-11 08:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-27
Rasiguères à partir de 8h
Randonnée vigneronne à la découverte de nos terroirs, suivie d’une dégustation puis d’un repas vigneron convivial !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarifs 30 € adulte 12 € moins de 12 ans
Les Vignerons de Trémoine www.tremoine.com 04 68 29 11 82 contact@tremoine.com
.
5 Avenue de Caramany Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 11 82 contact@tremoine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rasiguères from 8am
A winegrower’s walk to discover our terroirs, followed by a tasting and a convivial winegrower’s meal!
REGISTRATION REQUIRED
Prices: 30 ? adult 12 ? under 12s
Les Vignerons de Trémoine www.tremoine.com 04 68 29 11 82 contact@tremoine.com
L’événement LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES Rasiguères a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES
À voir aussi à Rasiguères (Pyrénées-Orientales)
- ESTIVALES EN FENOUILLÈDES RASIGUÈRES Rasiguères 10 juillet 2026