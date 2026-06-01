LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES Rasiguères jeudi 11 juin 2026.

Rasiguères

LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES

5 Avenue de Caramany Rasiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-11 08:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-27

Rasiguères à partir de 8h

Randonnée vigneronne à la découverte de nos terroirs, suivie d’une dégustation puis d’un repas vigneron convivial !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Tarifs 30 € adulte 12 € moins de 12 ans

Les Vignerons de Trémoine www.tremoine.com 04 68 29 11 82 contact@tremoine.com

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5 Avenue de Caramany Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 11 82 contact@tremoine.com

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English :

Rasiguères from 8am

A winegrower’s walk to discover our terroirs, followed by a tasting and a convivial winegrower’s meal!

REGISTRATION REQUIRED

Prices: 30 ? adult 12 ? under 12s

Les Vignerons de Trémoine www.tremoine.com 04 68 29 11 82 contact@tremoine.com

L’événement LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES Rasiguères a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES