Les passereaux de la lande au petit matin Rue de Lourtuais Erquy jeudi 9 juillet 2026.

Erquy

Les passereaux de la lande au petit matin

Rue de Lourtuais Parking du Lourtuais Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Rendez-vous à l’aube sur les sentiers du Cap d’Erquy pour écouter et observer le réveil des passereaux de la lande. A partir de 8 ans. Limité à 10 participants. .

Rue de Lourtuais Parking du Lourtuais Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Les passereaux de la lande au petit matin Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps