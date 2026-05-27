Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les passereaux de la lande au petit matin Rue de Lourtuais Erquy

Les passereaux de la lande au petit matin Rue de Lourtuais Erquy jeudi 6 août 2026.

Lieu : Rue de Lourtuais

Adresse : Parking du Lourtuais

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Erquy

Les passereaux de la lande au petit matin

Rue de Lourtuais Parking du Lourtuais Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Rendez-vous à l’aube sur les sentiers du Cap d’Erquy pour écouter et observer le réveil des passereaux de la lande. A partir de 8 ans. Limité à 10 participants.   .

Rue de Lourtuais Parking du Lourtuais Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les passereaux de la lande au petit matin Erquy a été mis à jour le 2026-05-27 par Syndicat des Caps

À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)