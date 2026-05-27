Les passereaux de la lande au petit matin Rue de Lourtuais Erquy
Les passereaux de la lande au petit matin Rue de Lourtuais Erquy jeudi 6 août 2026.
Erquy
Les passereaux de la lande au petit matin
Rue de Lourtuais Parking du Lourtuais Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Rendez-vous à l’aube sur les sentiers du Cap d’Erquy pour écouter et observer le réveil des passereaux de la lande. A partir de 8 ans. Limité à 10 participants. .
Rue de Lourtuais Parking du Lourtuais Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Les passereaux de la lande au petit matin Erquy a été mis à jour le 2026-05-27 par Syndicat des Caps
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