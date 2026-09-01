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AGENDA · Roubaix

Les passeurs de mémoire Projection et discussion Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
29 avenue Julien Lagache
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif

Roubaix

Les passeurs de mémoire Projection et discussion

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des **Journées européennes du patrimoine**, le réalisateur Yves Decroix vous invite à découvrir son dernier film _Les passeurs de mémoire_, dans lequel d’anciens travailleurs et d’anciennes travailleuses du textile racontent, évoquent des bribes de vie, des souvenirs bons et mauvais, leurs carrières… **Pour la plupart, l’usine était leur seconde famille**.
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur !

**INFOS**
Le samedi 19 septembre
De 17h à 19h
Gratuit, sur réservation
À l’occasion des **Journées européennes du patrimoine**, le réalisateur Yves Decroix vous invite à découvrir son dernier film _Les passeurs de mémoire_, dans lequel d’anciens travailleurs et d’anciennes travailleuses du textile racontent, évoquent des bribes de vie, des souvenirs bons et mauvais, leurs carrières… **Pour la plupart, l’usine était leur seconde famille**.
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur !

**INFOS**
Le samedi 19 septembre
De 17h à 19h
Gratuit, sur réservation   .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92  contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

%C0 To mark the **European Heritage Days**, director Yves Decroix invites you to discover his latest film, *Les passeurs de mémoire* (The Keepers of Memory), in which former textile workers recount share snippets of their lives, both good and bad memories, and their careers. **For most of them, the factory was their second family**.
The screening will be followed by a discussion with the director!

**INFO**
Saturday, September 19
5:00 p.m. to 7:00 p.m.
Free, by reservation

L’événement Les passeurs de mémoire Projection et discussion Roubaix a été mis à jour le 2026-08-05 par Hauts-de-France Tourisme

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