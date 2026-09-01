Les passeurs de mémoire Projection et discussion Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Les passeurs de mémoire Projection et discussion

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des **Journées européennes du patrimoine**, le réalisateur Yves Decroix vous invite à découvrir son dernier film _Les passeurs de mémoire_, dans lequel d’anciens travailleurs et d’anciennes travailleuses du textile racontent, évoquent des bribes de vie, des souvenirs bons et mauvais, leurs carrières… **Pour la plupart, l’usine était leur seconde famille**.

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur !

**INFOS**

Le samedi 19 septembre

De 17h à 19h

Gratuit, sur réservation

À l’occasion des **Journées européennes du patrimoine**, le réalisateur Yves Decroix vous invite à découvrir son dernier film _Les passeurs de mémoire_, dans lequel d’anciens travailleurs et d’anciennes travailleuses du textile racontent, évoquent des bribes de vie, des souvenirs bons et mauvais, leurs carrières… **Pour la plupart, l’usine était leur seconde famille**.

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur !

**INFOS**

Le samedi 19 septembre

De 17h à 19h

Gratuit, sur réservation .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

%C0 To mark the **European Heritage Days**, director Yves Decroix invites you to discover his latest film, *Les passeurs de mémoire* (The Keepers of Memory), in which former textile workers recount share snippets of their lives, both good and bad memories, and their careers. **For most of them, the factory was their second family**.

The screening will be followed by a discussion with the director!

**INFO**

Saturday, September 19

5:00 p.m. to 7:00 p.m.

Free, by reservation

L’événement Les passeurs de mémoire Projection et discussion Roubaix a été mis à jour le 2026-08-05 par Hauts-de-France Tourisme