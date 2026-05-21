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Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond

Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond

Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond dimanche 9 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 19170 Bonnefond

Département : Corrèze

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bonnefond

Les Pastorales Concert de musique baroque

Eglise Bonnefond Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Dans le cadre des Pastorales, venez assister au concert de musique baroque qui se tiendra à 18h30 dans l’église de Bonnefond.   .

Eglise Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 02 21 14 

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English : Les Pastorales Concert de musique baroque

L’événement Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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