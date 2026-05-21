Bonnefond

Les Pastorales Concert de musique baroque

Eglise Bonnefond Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre des Pastorales, venez assister au concert de musique baroque qui se tiendra à 18h30 dans l’église de Bonnefond. .

Eglise Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 02 21 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Pastorales Concert de musique baroque

L’événement Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze