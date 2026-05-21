Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond
Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond dimanche 9 août 2026.
Bonnefond
Les Pastorales Concert de musique baroque
Eglise Bonnefond Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre des Pastorales, venez assister au concert de musique baroque qui se tiendra à 18h30 dans l’église de Bonnefond. .
Eglise Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 02 21 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Pastorales Concert de musique baroque
L’événement Les Pastorales Concert de musique baroque Bonnefond a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze