UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonnefond

La Rando des Sources Bonnefond

dimanche 16 août 2026 · Bonnefond

La Rando des Sources Bonnefond

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
07:30:00
Ville
19170 Bonnefond
Département
Corrèze
Tarif
5 5 Tarif réduit

Bonnefond

La Rando des Sources

Bonnefond Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Le Foyer Rural de Bonnefond et l’ACM Sarran vous proposent une journée sports avec 3 circuits vélo route, 35km, 65km et 75km. Mais aussi 3 circuits VTT de 12km, 30km et 50km et 3 circuits marche de 8km, 11km et 14km.
Inscription à partir de 7h30 sur place à Chadebec, d’où partent tous les circuits balisés entre 8h00 et 9h30.
A partir de 12h, repas servi sur place 15€, moins de 10 ans 5€, sur réservation avant le 10 août.
Un pot de l’amitié sera offert à l’arrivée aux participants.   .

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 42 97  randosources23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Rando des Sources

L’événement La Rando des Sources Bonnefond a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Bonnefond (Corrèze)