Informations pratiques

Bonnefond

La Rando des Sources

Bonnefond Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le Foyer Rural de Bonnefond et l’ACM Sarran vous proposent une journée sports avec 3 circuits vélo route, 35km, 65km et 75km. Mais aussi 3 circuits VTT de 12km, 30km et 50km et 3 circuits marche de 8km, 11km et 14km.

Inscription à partir de 7h30 sur place à Chadebec, d’où partent tous les circuits balisés entre 8h00 et 9h30.

A partir de 12h, repas servi sur place 15€, moins de 10 ans 5€, sur réservation avant le 10 août.

Un pot de l’amitié sera offert à l’arrivée aux participants. .

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 42 97 randosources23@gmail.com

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English : La Rando des Sources

L’événement La Rando des Sources Bonnefond a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze