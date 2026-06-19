La Rando des Sources Bonnefond
dimanche 16 août 2026 · Bonnefond
Informations pratiques
Bonnefond
La Rando des Sources
Bonnefond Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le Foyer Rural de Bonnefond et l’ACM Sarran vous proposent une journée sports avec 3 circuits vélo route, 35km, 65km et 75km. Mais aussi 3 circuits VTT de 12km, 30km et 50km et 3 circuits marche de 8km, 11km et 14km.
Inscription à partir de 7h30 sur place à Chadebec, d’où partent tous les circuits balisés entre 8h00 et 9h30.
A partir de 12h, repas servi sur place 15€, moins de 10 ans 5€, sur réservation avant le 10 août.
Un pot de l’amitié sera offert à l’arrivée aux participants. .
Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 42 97 randosources23@gmail.com
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English : La Rando des Sources
L’événement La Rando des Sources Bonnefond a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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