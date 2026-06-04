Fête du ciel étoilé Bonnefond
Fête du ciel étoilé Bonnefond mercredi 5 août 2026.
Bonnefond
Fête du ciel étoilé
Bonnefond Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Foyer Rural de Bonnefond vous donne rendez-vous à 20h30 au gîte de Chadebec pour une table ronde suivie à la nuit tombée de l’observation du ciel et des étoiles, avec la participation du Club Astronomique de Haute-Corrèze de Meymac.
Cette soirée sera annulée si le ciel n’est pas suffisamment dégagé. .
Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 42 97 randosources@gmail.com
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English : Fête du ciel étoilé
L’événement Fête du ciel étoilé Bonnefond a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze