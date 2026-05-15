Les patrimoines de l’été Du Stang à Saint-Michel Lieu-dit Le Stang Roudouallec

Roudouallec

Les patrimoines de l’été Du Stang à Saint-Michel

Lieu-dit Le Stang Castel Vouden Roudouallec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Pour la découverte d’un quartier où l’on habite depuis longtemps ! Au départ de l’enceinte médiévale de Castel Vouden pour une plongée en l’an Mil, direction la chapelle Saint-Michel, puis sa fontaine fraîchement restaurée à 200 m en contrebas. Prévoir chaussures de marche. Par Nathalie Le Pen, service patrimoine de Roi Morvan Communauté et Benead Vialaneix de l’association Saint-Michel. .

Lieu-dit Le Stang Castel Vouden Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les patrimoines de l’été Du Stang à Saint-Michel Roudouallec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan