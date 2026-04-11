Les Pauses Musicales Pôle culturel Paron

Paron

Les Pauses Musicales

Pôle culturel 41 Avenue du Stade Paron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-11

Les Pauses Musicales avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Pôle culturel 41 Avenue du Stade Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Pauses Musicales

L’événement Les Pauses Musicales Paron a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais