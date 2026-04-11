Les Pauses Musicales Pôle culturel Paron
Les Pauses Musicales Pôle culturel Paron mardi 5 mai 2026.
Paron
Les Pauses Musicales
Pôle culturel 41 Avenue du Stade Paron Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-11
Les Pauses Musicales avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Pôle culturel 41 Avenue du Stade Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95
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English : Les Pauses Musicales
L’événement Les Pauses Musicales Paron a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais
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