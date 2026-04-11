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Les Pauses Musicales Pôle culturel Paron

Les Pauses Musicales Pôle culturel Paron mardi 5 mai 2026.

Lieu : Pôle culturel

Adresse : 41 Avenue du Stade

Ville : 89100 Paron

Département : Yonne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Paron

Les Pauses Musicales

Pôle culturel 41 Avenue du Stade Paron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-11

Les Pauses Musicales avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Pôle culturel 41 Avenue du Stade Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95 

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English : Les Pauses Musicales

L’événement Les Pauses Musicales Paron a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais

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