Les paysages en vallée de la Trie Miannay
Les paysages en vallée de la Trie Miannay samedi 25 juillet 2026.
Les paysages en vallée de la Trie
Rue du Manoir Miannay Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
[Nature et paysages]
Aux côtés de l’association “À la croisée des chemins”, venez découvrir, le temps d’un après-midi, les paysages emblématiques de la commune de Miannay. Du bocage aux lisières en passant par les chemins agricoles, apprenez à trouver la beauté au cœur des paysages les plus communs !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 3h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/paysages-en-vallee-de-la-trie/
[Nature et paysages]
Aux côtés de l’association “À la croisée des chemins”, venez découvrir, le temps d’un après-midi, les paysages emblématiques de la commune de Miannay. Du bocage aux lisières en passant par les chemins agricoles, apprenez à trouver la beauté au cœur des paysages les plus communs !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 3h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/paysages-en-vallee-de-la-trie/ .
Rue du Manoir Miannay 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Nature and landscapes]
Join the À la croisée des chemins association and spend an afternoon discovering the emblematic landscapes of the Miannay commune. From hedgerows to farm tracks, learn how to find beauty in the most common landscapes!
Good to know:
Free
Duration: 3 hours
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/paysages-en-vallee-de-la-trie/
L’événement Les paysages en vallée de la Trie Miannay a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées