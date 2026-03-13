Les paysages en vallée de la Trie

Rue du Manoir Miannay Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

[Nature et paysages]

Aux côtés de l’association “À la croisée des chemins”, venez découvrir, le temps d’un après-midi, les paysages emblématiques de la commune de Miannay. Du bocage aux lisières en passant par les chemins agricoles, apprenez à trouver la beauté au cœur des paysages les plus communs !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/paysages-en-vallee-de-la-trie/

[Nature et paysages]

Aux côtés de l’association “À la croisée des chemins”, venez découvrir, le temps d’un après-midi, les paysages emblématiques de la commune de Miannay. Du bocage aux lisières en passant par les chemins agricoles, apprenez à trouver la beauté au cœur des paysages les plus communs !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/paysages-en-vallee-de-la-trie/ .

Rue du Manoir Miannay 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature and landscapes]

Join the À la croisée des chemins association and spend an afternoon discovering the emblematic landscapes of the Miannay commune. From hedgerows to farm tracks, learn how to find beauty in the most common landscapes!

Good to know:

Free

Duration: 3 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/paysages-en-vallee-de-la-trie/

L’événement Les paysages en vallée de la Trie Miannay a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées