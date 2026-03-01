Les Pêcheurs de Mots, le club lecture de la médiathèque Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Les Pêcheurs de Mots, le club lecture de la médiathèque

Dans ce club de lecture participatif, lisez et choisissez les livres qui seront achetés pour la médiathèque.

English : Les Pêcheurs de Mots, the multimedia library’s book club

In this participative book club, read and choose the books to be purchased for the media library.

