Les ateliers cirque enfant de Madame Flèche Ecole maternelle Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Les ateliers cirque enfant de Madame Flèche

Ecole maternelle 29, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Stages et ateliers d’arts du cirque et du spectacle avec Karine, Madame Flèche !

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Ecole maternelle 29, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 61 28 02 accueil@lasautillante.com

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English : Madame Flèche’s circus workshops

Circus and performing arts workshops with Karine, Madame Flèche!

L’événement Les ateliers cirque enfant de Madame Flèche Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes