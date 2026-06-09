Les ateliers cirque ado de Madame Flèche Ecole maternelle Saint-Denis-d’Oléron
Les ateliers cirque ado de Madame Flèche Ecole maternelle Saint-Denis-d’Oléron lundi 6 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Les ateliers cirque ado de Madame Flèche
Ecole maternelle 29, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 82 – 82 – 82 EUR
le stage de 10h
Possibilité tarif à la carte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stages et ateliers d’arts du cirque et du spectacle avec Karine, Madame Flèche !
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Ecole maternelle 29, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 61 28 02 accueil@lasautillante.com
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English :
Circus and performing arts workshops with Karine, Madame Flèche!
L’événement Les ateliers cirque ado de Madame Flèche Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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