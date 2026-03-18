Les peintres de guerre François Flameng, Georges Scott et les autres

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout au long de la saison, Christophe Demilly nous fait découvrir la guerre à travers l’œil de ses peintres. Les œuvres produites par les artistes de guerre, mandatés par l’armée, illustrent et rendent compte de nombreux aspects de la guerre et l’expérience de la guerre de l’individu. Leurs œuvres ont été publiées dans les journaux de l’époque comme L’Illustration ou encore déclinées en cartes postales.

La troisième de cette série de conférence est dédiée à François Flameng.

Tout au long de la saison, Christophe Demilly nous fait découvrir la guerre à travers l’œil de ses peintres. Les œuvres produites par les artistes de guerre, mandatés par l’armée, illustrent et rendent compte de nombreux aspects de la guerre et l’expérience de la guerre de l’individu. Leurs œuvres ont été publiées dans les journaux de l’époque comme L’Illustration ou encore déclinées en cartes postales.

La troisième de cette série de conférence est dédiée à François Flameng. .

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

Throughout the season, Christophe Demilly presents war through the eyes of its painters. The works produced by war artists, commissioned by the army, illustrate and reflect many aspects of war and the individual’s experience of war. Their works were published in the newspapers of the time, such as L?Illustration, or even as postcards.

The third in this series is dedicated to François Flameng.

L’événement Les peintres de guerre François Flameng, Georges Scott et les autres Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-03-18 par OT HAUTE SOMME PERONNE