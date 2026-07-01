Informations pratiques

Puisserguier

LES PÉLICANADES FÊTE D’ÉTÉ

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Les Pélicanades Fête d’été à Puisserguier

Animations, bodégas, défilés, intronisations, concerts, visites et expositions

Organisé par le collectif d’associations de Puisserguier

Les Pélicanades Fête d’été à Puisserguier

Animations, bodégas, défilés, intronisations, concerts, visites et expositions

Organisé par le collectif d’associations de Puisserguier

Vendredi 24

18h Ouverture de l’estanquet, restauration, snack et buvette sur place

Ambiance musicale, suivez le chant des cigales

19h30 Passa Carriera avec Los Manja Perdighals le pélican ouvre la fête et déambule dans le village

21h Concert des barbeaux, scène de la mairue

Samedi 25

Animation pour les grands enfants, tournoi de bière-pong

15h animations pour les pitchouns, jeux en bois, maquillage

Toute l’après-midi, crêpes et goûter sur place

20h Apéro-acoustique avec Made in Aqui sur le parvis de l’Estanquet

21h Concert de Rockplay, scène de la mairie

Snack sucré et salé, restauration et buvette sur place

Dimanche 26

Dès 8h, les traditionnelles tripes. Tripat à l’estanquet Patatr’oc, sur réservation.

19h Soirée cabaret scène de la mairie

Snack, restauration et buvette sur place. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Pélicanades Summer festival in Puisserguier

Entertainment, bodégas, parades, inductions, concerts, tours and exhibitions

Organized by the collective of Puisserguier associations

L’événement LES PÉLICANADES FÊTE D’ÉTÉ Puisserguier a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN