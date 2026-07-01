LES PÉLICANADES FÊTE D’ÉTÉ Puisserguier
vendredi 24 juillet 2026 · Puisserguier
Informations pratiques
Puisserguier
LES PÉLICANADES FÊTE D’ÉTÉ
Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Les Pélicanades Fête d’été à Puisserguier
Animations, bodégas, défilés, intronisations, concerts, visites et expositions
Organisé par le collectif d’associations de Puisserguier
Les Pélicanades Fête d’été à Puisserguier
Animations, bodégas, défilés, intronisations, concerts, visites et expositions
Organisé par le collectif d’associations de Puisserguier
Vendredi 24
18h Ouverture de l’estanquet, restauration, snack et buvette sur place
Ambiance musicale, suivez le chant des cigales
19h30 Passa Carriera avec Los Manja Perdighals le pélican ouvre la fête et déambule dans le village
21h Concert des barbeaux, scène de la mairue
Samedi 25
Animation pour les grands enfants, tournoi de bière-pong
15h animations pour les pitchouns, jeux en bois, maquillage
Toute l’après-midi, crêpes et goûter sur place
20h Apéro-acoustique avec Made in Aqui sur le parvis de l’Estanquet
21h Concert de Rockplay, scène de la mairie
Snack sucré et salé, restauration et buvette sur place
Dimanche 26
Dès 8h, les traditionnelles tripes. Tripat à l’estanquet Patatr’oc, sur réservation.
19h Soirée cabaret scène de la mairie
Snack, restauration et buvette sur place. .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02
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English :
Les Pélicanades Summer festival in Puisserguier
Entertainment, bodégas, parades, inductions, concerts, tours and exhibitions
Organized by the collective of Puisserguier associations
L’événement LES PÉLICANADES FÊTE D’ÉTÉ Puisserguier a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN