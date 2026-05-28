Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen
Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen jeudi 25 juin 2026.
Rouen
Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou
La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25 21:30:00
Date(s) :
2026-06-25
La follia de Vivaldi et Corelli, sonates de Bach
Les plus belles pages du baroque italien, français et allemand. La célèbre Follia en deux versions toujours italiennes, une de Vivaldi, une de Corelli. Et le plaisir de partager cette belle musique.
Le programme
M. Marais Les sonneries de Saint Géneviève au mont de Paris
A. Vivaldi La follia, sonate #12 en 20 variations
A. Corelli La follia, opus 12, le thème et 22 variations
A. Forqueray 2 Pièces de violes
J S Bach Sonate en trio BWV 1039
Adagio. Allegro ma non tanto. Adagio e piano. Presto
Les artistes
Anne Dumont Clavecin
Isabelle Dumont Viole de gambe
Vincent Maurice Théorbe
O. Sallaberger direction, violon .
La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
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English : Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou
L’événement Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
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