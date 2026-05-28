Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen

Rouen

Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25 21:30:00

Date(s) :

2026-06-25

La follia de Vivaldi et Corelli, sonates de Bach

Les plus belles pages du baroque italien, français et allemand. La célèbre Follia en deux versions toujours italiennes, une de Vivaldi, une de Corelli. Et le plaisir de partager cette belle musique.

Le programme

M. Marais Les sonneries de Saint Géneviève au mont de Paris

A. Vivaldi La follia, sonate #12 en 20 variations

A. Corelli La follia, opus 12, le thème et 22 variations

A. Forqueray 2 Pièces de violes

J S Bach Sonate en trio BWV 1039

Adagio. Allegro ma non tanto. Adagio e piano. Presto

Les artistes

Anne Dumont Clavecin

Isabelle Dumont Viole de gambe

Vincent Maurice Théorbe

O. Sallaberger direction, violon .

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou

L’événement Les PERLES baroques 2 Les Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité