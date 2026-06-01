Les Petites Bêtes et la Nature, Contes avec Creativ’Envol, Le Jardin des voisins, Sceaux

Les Petites Bêtes et la Nature, Contes avec Creativ’Envol 27 juin et 29 août Le Jardin des voisins Hauts-de-Seine

gratuit, ouvert à tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00

Ouvert à tout public, les conteuses de Créativ’Envol vous feront découvrir des contes et des histoires malicieuses et parfumées de Petites Bêtes et de la Nature au sein d’un grand jardin partagé à Sceaux : Le Jardin des Voisins. Un gouter partagé viendra clore la représentation.

Le Jardin des voisins 31 rue Michel Voisin 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 00 33 6 88 24 52 81 Sur une surface totale de 1 100m², le long du RER B , proche de la station Sceaux, le Jardin des Voisins est un jardin partagé de la Ville de Sceaux 34 familles sont adhérentes et se partagent 26 parcelles individuelles et 14 parcelles collectives : potager, verger, fruit rouges, légumes anciens, aromatiques, vignes, fleurs, compost, entretien. Le jardin est cultivé en bio, dans le respect des ressources et de l’environnement. RER B Gare de Sceaux ou Bourg la Reine (direction Robinson)

Racontée à deux voix, d’histoires de Petites Bêtes et de la Nature contes jardin