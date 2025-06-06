Les Petites Folies Les 15 ans ! Lampaul-Plouarzel vendredi 22 mai 2026.

Les Petites Folies Les 15 ans !

Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-24 01:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Les Petites Folies, c’est le festival qui ouvre la saison estivale ☀️ avec des concerts exceptionnels vue mer et une ambiance de Folies

Prêt·e à passer 3 jours de Folies les 22 • 23 • 24 mai 2026 à Lampaul-Plouarzel pour les 15 ans du Festival ?

La recette des 15 ans c’est

• des concerts vue mer

• le camping collé au site ️ et son village

• le chapiteau des Karao’Folies et du Club

• l’espace foodcourt & le repas des chef·fe·s

• des bars à vin cocktail & huîtres

• un espace jeunesse animé

• des balades en mer ⛵️

Et tout cela en appréciant le coucher de soleil sur Molène & Ouessant au son des concerts !

La programmation de cette édition exceptionnelle se dévoile progressivement.

Premier nom à l’affiche Ultra Vomit .

Porspaul Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 09 27 08 66

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English : Les Petites Folies Les 15 ans !

L’événement Les Petites Folies Les 15 ans ! Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-01-07 par OT IROISE BRETAGNE