Les Petites Folies Les 15 ans ! Lampaul-Plouarzel
Les Petites Folies Les 15 ans ! Lampaul-Plouarzel vendredi 22 mai 2026.
Les Petites Folies Les 15 ans !
Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-24 01:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Les Petites Folies, c’est le festival qui ouvre la saison estivale ☀️ avec des concerts exceptionnels vue mer et une ambiance de Folies
Prêt·e à passer 3 jours de Folies les 22 • 23 • 24 mai 2026 à Lampaul-Plouarzel pour les 15 ans du Festival ?
La recette des 15 ans c’est
• des concerts vue mer
• le camping collé au site ️ et son village
• le chapiteau des Karao’Folies et du Club
• l’espace foodcourt & le repas des chef·fe·s
• des bars à vin cocktail & huîtres
• un espace jeunesse animé
• des balades en mer ⛵️
Et tout cela en appréciant le coucher de soleil sur Molène & Ouessant au son des concerts !
La programmation de cette édition exceptionnelle se dévoile progressivement.
Premier nom à l’affiche Ultra Vomit .
Porspaul Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 09 27 08 66
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English : Les Petites Folies Les 15 ans !
L’événement Les Petites Folies Les 15 ans ! Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-01-07 par OT IROISE BRETAGNE
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