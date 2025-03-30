Les Petites Halles de Gordes

Charité St Eutrope Gordes Vaucluse

Début : Samedi 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-03-30 13:00:00

2025-12-14

Tous les samedis de 9h à 13h de décembre à mars, des producteurs locaux vous attendent à la Charité Saint Eutrope, au coeur du village.

Huîtres, fromages, volailles, vins, nougats, truffes, miel… Dégustation sur place !

Charité St Eutrope Gordes 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every Saturday from 9am to 1pm from December to March, local producers await you at Charité Saint Eutrope, in the heart of the village.

Oysters, cheeses, poultry, wines, nougats, truffles, honey… On-site tasting!

German :

Von Dezember bis März erwarten Sie jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr lokale Erzeuger in La Charité Saint Eutrope, im Herzen des Dorfes.

Austern, Käse, Geflügel, Wein, Nougat, Trüffel, Honig… Verkostung vor Ort!

Italiano :

Ogni sabato dalle 9 alle 13 da dicembre a marzo, i produttori locali vi aspettano alla Charité Saint Eutrope, nel cuore del villaggio.

Ostriche, formaggi, pollame, vini, torroni, tartufi, miele… Degustazione in loco!

Espanol :

Todos los sábados de diciembre a marzo, de 9:00 a 13:00 h, los productores locales le esperan en la Charité Saint Eutrope, en el corazón del pueblo.

Ostras, quesos, aves, vinos, turrones, trufas, miel… Degustación in situ

L'événement Les Petites Halles de Gordes Gordes a été mis à jour le 2025-01-06