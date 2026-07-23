Les petites histoires de Montparnasse – visite guidée insolite

Informations pratiques

Au programme riche en anecdotes, la terrifiante affaire du « Vampire de Montparnasse », les péripéties de la pègre de Paris, l’arrivée massive des Bretons, le spectaculaire accident de train qui traversa les murs de la gare, ou encore les incroyables histoires des artistes qui ont animé le quartier durant les bien nommées « Années folles ».

Cette visite est en effet une belle introduction à la découverte des « Montparnos », ces artistes de l’Ecole de Paris qui ont fait de la capitale, entre 1900 et 1960, le foyer international de la création artistique moderne : de Chagall à Picasso, de Soutine à Modigliani, Ossyp Zadkine, Giacometti mais aussi Hemingway, Apollinaire, sans oublier la muse émancipée des années folles, la célèbre Kiki de Montparnasse…

Nous flânerons ainsi jusqu’à la mythique brasserie de la Closerie des Lilas en passant devant les ateliers des peintres évoqués précédemment, et traverserons le très étrange cimetière du Montparnasse pour y saluer quelques grands personnages.

Une visite d’un Paris méconnu qui ne manque pas de surprises !

Loin des circuits touristiques habituels, votre guide Mathias vous propose de vous faire découvrir un quartier bouillonnant, celui du Montparnasse, et de vous en livrer ses secrets.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

payant

18€/pers

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T14:30:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00



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