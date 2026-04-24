Gignac

LES PETITES OREILLES

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les petites oreilles

Histoires, comptines, jeux de doigts

Pour les 0-3ans .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com

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English :

Little ears

L’événement LES PETITES OREILLES Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT