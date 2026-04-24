LES PETITES OREILLES Gignac
LES PETITES OREILLES Gignac samedi 9 mai 2026.
Gignac
LES PETITES OREILLES
Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Les petites oreilles
Histoires, comptines, jeux de doigts
Pour les 0-3ans .
Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com
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English :
Little ears
L’événement LES PETITES OREILLES Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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