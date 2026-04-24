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LES PETITES OREILLES Gignac

LES PETITES OREILLES Gignac

LES PETITES OREILLES Gignac samedi 9 mai 2026.

Adresse : Place du Jeu de Ballon

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Gignac

LES PETITES OREILLES

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Les petites oreilles
Histoires, comptines, jeux de doigts
Pour les 0-3ans   .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83  mediatheque@ville-gignac.com

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English :

Little ears

L’événement LES PETITES OREILLES Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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