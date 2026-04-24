Gignac

LES PETITES OREILLES HISTOIRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS

Place du jeu de ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir des histoires autour de la gourmandise, du goût et partager un moment tout doux avec votre enfant

Venez découvrir des histoires autour de la gourmandise, du goût et partager un moment tout doux avec votre enfant .

Place du jeu de ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

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English :

Come and discover stories about food and taste, and share a sweet moment with your child

L’événement LES PETITES OREILLES HISTOIRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT