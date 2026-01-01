Les Petites oreilles Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Les Petites oreilles

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Petite séance d’animation autour des contes, comptines et livres, proposées par Myriam Darmanté, conteuse.

Deux séances une première à 9h45 et une seconde à 10h30.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Durée de chaque accueil 30/40 minutes

Entre 12 et 15 enfants, sur inscription. .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petites oreilles

L’événement Les Petites oreilles La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-12-30 par OT La Teste-de-Buch