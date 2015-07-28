Bouillé-Ménard

Les Petites Pépites Osez l’osier Bouillé Ménard

372 Chemin de la Hersonnaie Bouillé-Ménard Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation à la vannerie, Bouillé Ménard.

Au cours de l’atelier vannerie chez Fleur de Lise vous apprendrez à tresser un petit objet unique en osier, à votre rythme, tout en découvrant les bases de ce savoir-faire ancestral. L’expérience se vit comme une parenthèse créative et ressourçante, dans une ambiance conviviale, une pause gourmande ainsi qu’une visite de l’oseraie, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Vous en rêviez ? et bien osez maintenant !

Le mardi 28 juillet à 15h

Durée 2h30

30€ personne (matériel et collation comprise)

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .

372 Chemin de la Hersonnaie Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office: Introduction to basket weaving, Bouill%E9 M%E9nard.

L’événement Les Petites Pépites Osez l’osier Bouillé Ménard Bouillé-Ménard a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu