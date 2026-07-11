Informations pratiques

Bouillé-Ménard

Vide-grenier Bouillé-Ménard

Rue de la Mairie Bouillé-Ménard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide-grenier à Bouillé-Ménard le dimanche 23 août 2026 au stade de foot.

Venez y assister à la 4 ème édition du vide-greniers organisé par le comité des fêtes.

Un événement fort sympathique avant la rentrée des classes, utile. Il se veut riche en échanges. De nombreux stands vous attendent.

Les exposants arrivent de 6h30 à 8h00.

Restauration rapide possible sur place. .

Rue de la Mairie Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 37 83 48 cfbm49@outlook.fr

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English :

Yard sale in Bouill-Ménard on Sunday, August 23, 2026, at the soccer stadium.

L’événement Vide-grenier Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Anjou bleu