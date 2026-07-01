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LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE Lunel

mercredi 22 juillet 2026 · Lunel

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
71 Place Martyrs de la Résistance
Ville
34400 Lunel
Département
Hérault
Tarif

Lunel

LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le mercredi 22 juillet 2026
10h

INFOS PRATIQUE
Musée Médard
71, place des Martyrs de la Résistance
34 400 Lunel
Tél 04 67 87 83 95
museemedard@ville-lunel.fr

Gratuit Public à partir de 7 ans jusque 12 ans Modalités d’accès sur réservation-dans la limite des places disponibles
En écho à l’exposition temporaire, les enfants sont invités à embarquer pour un voyage en Inde à la découverte de l’art de l’indiennage, cette technique d’impression des tissus aux motifs colorés qui a inspiré tant d’artistes et de voyageurs. Après une brève immersion dans les livres, chacun pourra créer son propre motif imprimé à la manière des artisans indiens.   .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95 

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English : LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE

Wednesday, July 22, 2026
10:00 a.m.

PRACTICAL INFORMATION
Médard Museum
71, Place des Martyrs de la Résistance
34 400 Lunel
Tel: 04 67 87 83 95
museemedard@ville-lunel.fr

Free? For children ages 7 through 12? Admission: by reservation only—subject to availability

L’événement LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE Lunel a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT PAYS DE LUNEL

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