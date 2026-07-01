LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE Lunel
mercredi 22 juillet 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le mercredi 22 juillet 2026
10h
INFOS PRATIQUE
Musée Médard
71, place des Martyrs de la Résistance
34 400 Lunel
Tél 04 67 87 83 95
museemedard@ville-lunel.fr
Gratuit Public à partir de 7 ans jusque 12 ans Modalités d’accès sur réservation-dans la limite des places disponibles
En écho à l’exposition temporaire, les enfants sont invités à embarquer pour un voyage en Inde à la découverte de l’art de l’indiennage, cette technique d’impression des tissus aux motifs colorés qui a inspiré tant d’artistes et de voyageurs. Après une brève immersion dans les livres, chacun pourra créer son propre motif imprimé à la manière des artisans indiens. .
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95
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English : LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE
Wednesday, July 22, 2026
10:00 a.m.
PRACTICAL INFORMATION
Médard Museum
71, Place des Martyrs de la Résistance
34 400 Lunel
Tel: 04 67 87 83 95
museemedard@ville-lunel.fr
Free? For children ages 7 through 12? Admission: by reservation only—subject to availability
L’événement LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE Lunel a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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