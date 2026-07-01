Informations pratiques

Lunel

LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le mercredi 22 juillet 2026

10h

INFOS PRATIQUE

Musée Médard

71, place des Martyrs de la Résistance

34 400 Lunel

Tél 04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Gratuit Public à partir de 7 ans jusque 12 ans Modalités d’accès sur réservation-dans la limite des places disponibles

En écho à l’exposition temporaire, les enfants sont invités à embarquer pour un voyage en Inde à la découverte de l’art de l’indiennage, cette technique d’impression des tissus aux motifs colorés qui a inspiré tant d’artistes et de voyageurs. Après une brève immersion dans les livres, chacun pourra créer son propre motif imprimé à la manière des artisans indiens. .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE

Wednesday, July 22, 2026

10:00 a.m.

PRACTICAL INFORMATION

Médard Museum

71, Place des Martyrs de la Résistance

34 400 Lunel

Tel: 04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Free? For children ages 7 through 12? Admission: by reservation only—subject to availability

L’événement LES PETITS BIBLIOPHILES VOYAGE EN INDE, LES SECRETS DE L’INDIENNAGE Lunel a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT PAYS DE LUNEL